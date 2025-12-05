Come stanno giocando Orro e Sylla in Turchia? La nuova avventura promuove le Campionesse Olimpiche

Alessia Orro e Myriam Sylla hanno intrapreso una nuova avventura agonistica da un paio di mesi: dopo aver vinto i Mondiali con l’Italia, affiancando così l’oro iridato a quello conquistato lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024, le due pallavoliste hanno lasciato Milano e si sono trasferite in Turchia. Nuovi stimoli e nuove realtà per due pilastri della nostra Nazionale: la palleggiatrice si è accasata al Fenerbahce Istanbul, mentre la schiacciatrice ha sposato la causa del Galatasaray Istanbul, tra l’altro due squadre allenate da tecnici italiani (rispettivamente Marcello Abbondanza e Massimo Barbolini). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come stanno giocando Orro e Sylla in Turchia? La nuova avventura promuove le Campionesse Olimpiche

Argomenti simili trattati di recente

Lo scoop dello Spiegel, con le trascrizioni di una call tra i leader europei: "Stanno giocando con voi e con noi". - facebook.com Vai su Facebook

Orro-Sylla, pirotecnico scontro diretto in Turchia: le azzurre infiammano Fenerbahce-Galatasaray, poi il tie-break… - Alessia Orro e Myriam Sylla si sono fronteggiate nel big match della sesta giornata di Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. oasport.it scrive

Sylla-Orro, amiche per la pelle divise dalla rete - Alessia Orro e Myriam Sylla, due forze della natura che insieme fanno fuochi artificiali e si vede: campionesse olimpiche e mondiali con l'Italia, fino ... Scrive msn.com

Il derby del Bosforo sorride a Orro: Sylla firma 21 punti ma il Galatasaray cede al tiebreak al Fenerbahce - Volley femminile, Orro e Sylla si sono sfidate per la prima volta nella nuova dimensione turca: ha vinto Alessia, col Fener che s'è imposto 3- Da sport.virgilio.it