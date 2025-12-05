Come sta Rok Aznoh dopo la grave caduta a Beaver Creek Rimasto privo di sensi per un po’
Ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Rok Aznoh, sciatore sloveno protagonista di una brutta caduta nel corso della discesa maschile di ieri a Beaver Creek (USA). Sceso con il pettorale numero 58, Aznoh era transitato alla seconda fotocellula con il 44° tempo parziale (52.45) e nel corso del terzo intermedio è andato dritto contro i teloni a una velocità superiore ai 100 kmh. Come conseguenza, il casco è volato via e l’atleta era riverso sul manto nevoso, privo di sensi. Trasportato celermente in elicottero nella struttura ospedaliera più vicina, il campione del mondo juniores di discesa del 2023 è stato sottoposto a una TAC e le prime indicazioni che arrivano sono quelle dell’allenatore della squadra slovena, Aleš Brezavš?ek. 🔗 Leggi su Oasport.it
