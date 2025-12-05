Ci sono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Rok Aznoh, sciatore sloveno protagonista di una brutta caduta nel corso della discesa maschile di ieri a Beaver Creek (USA). Sceso con il pettorale numero 58, Aznoh era transitato alla seconda fotocellula con il 44° tempo parziale (52.45) e nel corso del terzo intermedio è andato dritto contro i teloni a una velocità superiore ai 100 kmh. Come conseguenza, il casco è volato via e l’atleta era riverso sul manto nevoso, privo di sensi. Trasportato celermente in elicottero nella struttura ospedaliera più vicina, il campione del mondo juniores di discesa del 2023 è stato sottoposto a una TAC e le prime indicazioni che arrivano sono quelle dell’allenatore della squadra slovena, Aleš Brezavš?ek. 🔗 Leggi su Oasport.it

Come sta Rok Aznoh dopo la grave caduta a Beaver Creek. "Rimasto privo di sensi per un po' "