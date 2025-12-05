Come sta l’Italia | più fabbriche di armi famiglie sempre più povere | si reggono sui nonni – Il rapporto Censis

L’industria italiana è in calo, come ormai da due anni e mezzo. Eppure le fabbriche di armamenti hanno registrato un balzo del +31% nella produzione rispetto a un anno fa. Lo rivela il rapporto annuale Censis, secondo cui l’unica altra industria in crescita in Italia sia quella alimentare, mentre segnali di recupero si hanno dall’elettronica e dal legno e carta. A picco il tessile e le auto, rispettivamente con il -11,8% e il -10,6%. Calano anche meccanica, metallurgia e farmaceutica. Per un totale di -1,2% nei primi nove mesi del 2025, sancendo il «lungo autunno industriale». La (mancata) ricchezza delle famiglie. 🔗 Leggi su Open.online

