Come si è arrivati alla svolta nel caso di Tatiana Tramacere | i video in cui cammina insieme all’amico
In un video, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre scorso, è stata vista mentre entrava in casa a braccetto con l'amico Dragos. Da quel momento, la giovane non ha più lasciato l'abitazione fino all'irruzione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato 29 novembre si è svolta la terza tappa del campionato triveneto parapendio hike and fly per la prima volta a Recoaro Mille. Piloti giunti , anche da molto lontano, sono arrivati per conoscere questo nostro angolo di paradiso che per questa prima edizio - facebook.com Vai su Facebook