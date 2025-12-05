Come si è arrivati alla svolta nel caso di Tatiana Tramacere | i video in cui cammina insieme all’amico

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò il 24 novembre scorso, è stata vista mentre entrava in casa a braccetto con l'amico Dragos. Da quel momento, la giovane non ha più lasciato l'abitazione fino all'irruzione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 232 Arrivati Svolta Caso