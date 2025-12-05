Come questa bambina coraggiosa ha rivoluzionato la sua vita
Quando oggi si pronuncia il nome di questa donna, l’immaginario collettivo evoca una delle figure più riconoscibili della televisione italiana: modella, showgirl, conduttrice, imprenditrice. Una donna sempre sotto i riflettori, spesso ridotta a un’icona estetica. Ma dietro il profilo glamour c’è una storia molto diversa: una vita iniziata tra le difficoltà, segnata da precarietà economica, paura, sacrifici, e da una determinazione rara. L’infanzia. Nata nel 1984 a Buenos Aires, Belén Rodriguez cresce nella zona di Pilar, una provincia della capitale dove la crisi argentina degli anni ’90 e dei primi 2000 non risparmia nessuno. 🔗 Leggi su Newsner.it
