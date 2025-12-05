Come ottenere mega diancie in Pokémon leggende z-a

Il mondo dei videogiochi si arricchisce periodicamente di nuovi eventi e contenuti speciali, come le distribuzioni di Pokémon rari e le missioni esclusive. In questo contesto, Pokémon Legends: Z-A si distingue per aver introdotto numerosi Mega Evolutions, tra cui quella del Pokémon Leggendario Diancie. La possibilità di ottenere questo Pokémon Mythical è disponibile grazie a una distribuzione temporanea, che richiede il completamento di specifiche missioni e l’utilizzo della funzione Mystery Gift. Le modalità e le tempistiche di questa operazione sono fondamentali per i giocatori intenzionati a aggiungere Diancie alla propria collezione prima della fine dell’evento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

