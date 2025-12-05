Com’è morto Addio al grande cantante italiano svelata la causa del decesso

La notizia della morte di Sandro Giacobbe è arrivata come un colpo improvviso, l’ennesima ferita in un anno già segnato da addii dolorosi nel mondo della musica italiana. Nella sua abitazione di Cogorno, in Liguria, il cantautore si è spento all’età di 75 anni, lasciando un vuoto enorme tra fan, colleghi e amici che da tempo seguivano con apprensione le sue condizioni di salute. La conferma è arrivata da una fonte vicina alla famiglia, che ha chiesto rispetto e discrezione per un dolore che si consuma nel silenzio e nella memoria di una vita intensa. Giacobbe avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre, una data che in tanti speravano di poter celebrare insieme all’artista, simbolo della canzone italiana degli anni Settanta e Ottanta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Napoli dice addio ad una sua figura storica: è morto “Agostino ‘o pazzo” | https://shorturl.at/zhIsi - facebook.com Vai su Facebook

#napoli, morto «Agostino 'o pazzo»: addio allo spericolato motociclista degli anni Settanta Vai su X

Morto Peppe Vessicchio, addio all’amato direttore d’orchestra di Sanremo - Il mondo della musica (e della televisione) piange Peppe Vessicchio (Giuseppe Vessicchio), morto a Roma l’8 novembre. Si legge su dilei.it

Addio Eligio Palazzetti, tra mattone e sport rese grande Pesaro. Quando disse: «Ora non ho più paura della morte» - PESARO Ha cambiato il volto della città e contribuito alla crescita della storia della Vuelle negli anni ’80, una sintesi che non riesce a disegnare del tutto la figura poliedrica e carismatica di un ... Riporta corriereadriatico.it