Come le startup di Africa e Medio Oriente stanno provando a risolvere i grandi problemi dell' agricoltura

Lo hanno dimostrato durante una settimana dedicata all'innovazione nell'agroalimentare organizzata a Bari dal Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei. Ci siamo stati ed ecco cosa abbiamo scoperto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come le startup di Africa e Medio Oriente stanno provando a risolvere i grandi problemi dell'agricoltura

