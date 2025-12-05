Come indossare il Cloud Dancer il colore del 2026 eletto da Pantone che ti trasforma in Regina delle Nevi

Dimenticate il grigio, mettete da parte il beige rassicurante e preparatevi a un reset totale. Pantone ha parlato: il colore del 2026 è il Cloud Dancer (11-4201). Non è il bianco ottico e tagliente dei camici da laboratorio, né il panna ingiallito dal tempo. Il Cloud Dancer è un bianco “aereo”, soffice, la sfumatura esatta di una nuvola attraversata dal sole invernale. È il colore della calma in un mondo rumoroso, ma nella moda significa una cosa sola: lusso silenzioso e regalità assoluta. Indossare il Cloud Dancer in inverno non è solo una scelta alla moda ma una vera dichiarazione di potere. Chi veste di bianco quando fuori piove o nevica non teme le macchie, vive in una dimensione eterea. 🔗 Leggi su Dilei.it

