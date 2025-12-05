come il marketing ha trasformato il natale dal novecento a oggi

Il Natale ha da sempre una valenza prettamente religiosa. Questa peculiarità con gli anni si è un po’ persa, adesso, seppur non per tutti, il Natale è considerato come un momento di condivisione che va oltre l’aspetto religioso. Natale: oltre la tradizione. Caratteristiche del Natale durante il Novecento erano la messa la notte del 24 dicembre, le processioni e il presepe (forse quest’ultimo è tuttora in uso). Anche gli alberi di Natale hanno avuto una rilevante evoluzione. Iniziarono a diffondersi in Inghilterra per opera della regina Vittoria e del principe Alberto. Le decorazioni utilizzate erano semplici: spesso si trovavano arance essiccate o candele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

