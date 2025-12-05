Come i vigili del fuoco soccorrono un ferito in zona impervia | esercitazione ad alta difficoltà su ponte Clementino
Addestramento ad alta difficoltà per i vigili del fuoco di Viterbo, in un ambiente impervio e con simulazione di manovre di calata e recupero di infortunati. L'attività si è svolta l'1 e il 2 dicembre, per circa sette ore al giorno, su ponte Clementino a Civita Castellana. Si tratta di un luogo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
