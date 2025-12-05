Come funzionano i nuovi sconti su Imu e Tari per gli italiani all'estero | le tre fasce di agevolazione

Ieri è stato approvato alla Camera il ddl che prevede l'esenzione dell'Imu per gli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire. Sono previste tre fasce di agevolazione a seconda della rendita catastale, fino all'azzeramento totale dell'imposta per le case con rendita sotto i 200 euro. Sconto del 50% anche per Tari e tariffe rifiuti. Vediamo nel dettaglio come si applicano le nuove regole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

I nuovi dati diffusi oggi dall'Istat confermano con forza ciò che gli italiani stanno percependo, ovvero che le politiche del governo Meloni funzionano e il Paese sta cambiando passo. A ottobre l'occupazione cresce di altre 75mila unità, portando il tasso al 62,7% - facebook.com Vai su Facebook

Come funzionano i nuovi sconti su Imu e Tari per gli italiani all’estero: le tre fasce di agevolazione - Ieri è stato approvato alla Camera il ddl che prevede l'esenzione dell'Imu per gli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire ... Secondo fanpage.it

Tasse sulla casa, tutte le aliquote Imu in un unico prospetto: più chiarezza, ma niente sconti, come funziona - I Comuni sono obbligati a informare i contribuenti circa le aliquote applicabili sullo specifico Prospetto ministeriale sul sito del dipartimento delle Finanze. Riporta corriere.it

Bonus casa, nuove regole: come ottenere gli sconti. Ecco tutte le novità fino a fine anno e nel 2026 - L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sui nuovi bonus casa per quest'anno e il prossimo. Scrive ilmessaggero.it

Ecobonus auto elettriche 2025: come funzionano, requisiti e sconti - A partire da mercoledì 22 ottobre, entreranno in vigore i nuovi ecobonus dedicati esclusivamente ad auto e furgoni elettrici. Lo riporta ilmessaggero.it