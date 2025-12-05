Come far bollire l’acqua più velocemente? I ‘trucchi’ in cucina

(Adnkronos) – Come fare per bollire l'acqua più velocemente? La domanda riguarda una delle azioni più comuni nelle cucine italiane, che sia per preparare un piatto di pasta o un tè. Risparmio di tempo e anche di gas, che può incidere sulla bolletta, sono alcuni dei vantaggi che può portare accorciare i tempi di bollitura. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com