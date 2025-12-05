Quest’anno Spotify Wrapped ha introdotto una novità curiosa: il Listening Age, un’età musicale che dovrebbe riflettere il periodo storico delle canzoni che ascolti di più. Ma i risultati stanno lasciando molti utenti perplessi. C’è chi si ritrova con decenni in più rispetto alla propria età anagrafica, e le classifiche personali sembrano contraddire completamente questo dato. Il Listening Age si ispira a una teoria psicologica chiamata “reminiscence bump”: secondo questa idea, tendiamo a creare un legame emotivo fortissimo con la musica ascoltata tra i 16 e i 21 anni, il periodo in cui formiamo la nostra identità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come fa Spotify a calcolare la tua età dal Wrapped? Ecco perché sono tutte sballate