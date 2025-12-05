Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato Tanta Inter nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Siam partiti dalle informazioni raccolte su Denzel Dumfries tra campo e mercato: un recupero dell’olandese per la gara col Liverpool non è del tutto impossibile, mentre in ottica futura il suo obiettivo è sempre quello di strappare un nuovo e più redditizio contratto. Considerate la sua età e le mire economiche, ovvero un ingaggio da 6 milioni netti in su, difficilmente questo nuovo contratto potrà ottenerlo dall’Inter. Ecco perché le sirene di mercato per Dumfries torneranno molto probabilmente, per non dire sicuramente a suonare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Come cambia l’Inter: proseguono i contatti per Kone, un big con la valigia pronta