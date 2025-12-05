Combinata nordica | nel PCR di Trondheim guidano Thomas Rettenegger e Rehrl Due italiani in top-30
Si è appena concluso in Norvegia, a Trondheim, il Provisional Competition Round per quanto riguarda la seconda tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica maschile. A guidare le fila ci sono due austriaci a parimerito. Si tratta di Thomas Rettenegger e Franz-Josef Rehrl con il punteggio di 125.9 frutto rispettivamente di 98 e 99 metri. Completa il podio momentaneo il leader di Coppa Johannes Lamparter, con l’Austria a dettar legge nei primi quattro posti (quarto è infatti Paul Walcher). Il primo dei non austriaci è il tedesco Wendelin Thannheimer. Qualche progresso sul salto in casa Italia: Aaron Kostner e Samuel Costa centrano la top-30, rispettivamente in ventiquattresima e ventinovesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
