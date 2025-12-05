Combinata nordica Laate fa il vuoto nel segmento di salto a Trondheim Armbruster e Hagen provano la rimonta
Ingrid Laate conferma la netta superiorità evidenziata ieri nel Provisional Competition Round e domina il segmento di salto sul trampolino piccolo di Trondheim valevole per la prima gara individuale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La giovane norvegese si è esaltata sul Normal Hill di casa e partirà al via della Gundersen pomeridiana con un vantaggio abissale sulle inseguitrici. Laate ha ottenuto la miglior misura della mattinata (96 metri) nonostante un handicap di tre stanghe di partenza rispetto a tutte le altre, facendo quindi la differenza con i punti legati alla compensazione e facendo letteralmente il vuoto in classifica nella prima metà di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
