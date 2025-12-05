Colturano parte lo sgombero dell’hotel Campagnola Ma arriva l’ennesimo rinvio
Colturano (Milano), 5 dicembre 2025 - Ennesima sospensione per l'hotel Campagnola. Questa mattina carabinieri e polizia locale con uno schieramento massiccio si sono presentati nell'edificio che si trova lungo la provinciale Sordio-Bettola che è stata chiusa al traffico per consentire le operazion i delle forze dell'ordine in sicurezza, e sono partite le operazioni di sgombero. Molte delle persone all'interno erano già state allontanate senza problemi di ordine pubblico alla presenza anche di mezzi per il soccorso sanitario. Dopo alcune ore però è arrivato lo stop e il rinvio dell'esecuzione dello sfratto ormai in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dove si trova il musetto del maiale e perché è così speciale? Si tratta della parte anteriore della testa, in particolare la zona del muso e del labbro superiore. È un taglio composto principalmente da pelle, cartilagini e tessuti connettivi, con una quantità di grass - facebook.com Vai su Facebook
Colturano, parte lo sgombero dell’hotel Campagnola. Ma arriva l’ennesimo rinvio - Bettola, tuttavia la presenza dell’ex proprietaria con il marito inabile e di altri occupanti stranieri blocca l’esecuzione del provve ... Come scrive ilgiorno.it
Colturano, sospeso lo sgombero dell’Hotel La Campagnola dal Tribunale di Lodi con ordinanza urgente - L’operazione, prevista dopo sette anni di rinvii e ricorsi, è stata fermata mentre erano coinvolte persone e animali nella struttura ... Scrive 7giorni.info