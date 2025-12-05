Colpo grosso per Netflix | acquisita la Warner Bros Discovery Colossi dello streaming sotto scacco
Netflix ha vinto l’asta per l’ acquisizione di Warner Bros Discovery, superando Paramount-Skydance e Comcast. L’accordo, del valore di decine di miliardi, potrebbe ridisegnare per sempre il mercato dello streaming, consegnando a Netflix i cataloghi di Warner, HBO e DC Comics. Il settore attende la risposta delle autorità antitrust, mentre si discute delle possibili conseguenze per gli abbonati e per l’intera industria dell’intrattenimento. Netflix conquista Warner: un’operazione che riscrive le regole del settore. Netflix emerge vincitrice in una delle trattative più aggressive e decisive nella storia recente dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
