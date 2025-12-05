In Bundesliga stenta ma in DFB Pokal vola il St. Pauli di Blessin che dopo aver conquistato i quarti di finale della competizione è di scena sul campo del neopromosso Colonia. I Geissboecken per il momento vivono di rendita dell’ottimo inizio di stagione e con 15 punti guardano il terzultimo posto da un comodo vantaggio di 7 punti. Il pareggio di Brema è funzionale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Colonia-St. Pauli (sabato 06 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici