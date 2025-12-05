Colonia-St Pauli sabato 06 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
In Bundesliga stenta ma in DFB Pokal vola il St. Pauli di Blessin che dopo aver conquistato i quarti di finale della competizione è di scena sul campo del neopromosso Colonia. I Geissboecken per il momento vivono di rendita dell’ottimo inizio di stagione e con 15 punti guardano il terzultimo posto da un comodo vantaggio di 7 punti. Il pareggio di Brema è funzionale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Clamoroso in Coppa di Germania: il St. Pauli elimina il Borussia Dortmund! Fuori anche Colonia e Mainz - Si aprono con due sorprese, di cui una clamorosa gli ottavi di finale di Coppa di Germania: le eliminazioni di Colonia e Borussia Dortmund per mano delle due squadre di Amburgo. Secondo calciomercato.com
Bayern Monaco-St. Pauli: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Anche il Bayern Monaco, la prossima avversaria dell’Inter in Champions League, torna a giocare in campionato dopo la sosta per le nazionali. Scrive calciomercato.com
Bundesliga, affonda Blessin: il Mainz è travolgente sul campo del St. Pauli - Nella partita che chiude il sabato calcistico di Bundesliga arriva un pesante 0- Come scrive m.tuttomercatoweb.com