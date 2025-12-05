Colli Euganei parte il progetto per il percorso artistico nel bosco

Il Comune di Teolo avvia ufficialmente “Teolo Arte Natura”, il progetto che porterà alla realizzazione di un percorso permanente di arte ambientale tra Teolo Alto e il Parco delle Fiorine. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del bando “Luoghi (non) Comuni”, mira a creare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

