Colli Euganei parte il progetto per il percorso artistico nel bosco

Padovaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Teolo avvia ufficialmente “Teolo Arte Natura”, il progetto che porterà alla realizzazione di un percorso permanente di arte ambientale tra Teolo Alto e il Parco delle Fiorine. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del bando “Luoghi (non) Comuni”, mira a creare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

