Collezione skiwear tra piumini e parka Raffinati e chic sulle piste nevose

Milano 2026 è ancora lontana, ma lo spirito delle Olimpiadi invernali ha già invaso le città. In vividi scatti, Parigi diventa una pista da sci: figure in piumini reversibili, occhiali a maschera e parka a collo alto attraversano il traffico come in una discesa alpina. Balenciaga sceglie lo humour per lanciare la collezione skiwear: con gusci esterni idrorepellenti, membrane traspiranti, sistemi di sicurezza integrati ogni capo è nato per affrontare una bufera alpina più che un aperitivo. La collezione trasforma il freddo urbano in pista da stile, con stivali oversize imbottiti che calpestano l’asfalto con l’autorità di una discesa libera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Collezione skiwear tra piumini e parka. Raffinati e chic sulle piste nevose

