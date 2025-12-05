Colleferro Scambio degli auguri tra gli amici della locale Ancri Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana

Cronachecittadine.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel giorno del Patrono della città di Colleferro Santa Barbara, gran parte dei membri della locale Ancri (Associazione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro scambio degli auguri tra gli amici della locale ancri associazione nazionale cavalieri al merito della repubblica italiana

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Scambio degli auguri tra gli amici della locale Ancri (Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana)

Approfondisci con queste news

Colleferro, la carica di Amici "A Gaeta con l'obiettivo tre punti" - La formazione rossonera sta preparando il big match di domenica prossima sul campo del Gaeta, seconda forza del girone B con ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Scambio Auguri Amici