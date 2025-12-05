Colle | Vannetti verso l’addio | Lascio il ruolo di capogruppo ed esco dalla segreteria Pd

Lettera alla nostra redazione a firma Riccardo Vannetti (nella foto). "Dopo una riflessione lunga e profonda, ho deciso di lasciare il mio ruolo di capogruppo Pd in consiglio comunale e di uscire dalla segreteria del Pd di Colle – scrive Vannetti –. È una decisione amara, perché ho sempre creduto nella politica come servizio, confronto, responsabilità verso la comunità. Negli ultimi mesi, però, ho visto allontanarsi il partito locale dai valori che lo hanno tenuto in piedi e rinnovato in questi miei anni di presenza: trasparenza, collegialità, rispetto reciproco". "La segreteria – continua – si è trasformata in uno spazio chiuso, gestito in modo personalistico, dove le decisioni vengono prese da pochi, senza reale confronto né coinvolgimento degli organismi dirigenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

