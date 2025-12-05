Cobra kai sequel svela la verità dura sulla serie karate kid
Nell’universo della saga Karate Kid, il 2025 ha segnato una svolta significativa con il debutto della serie Cobra Kai e la conclusione della sesta stagione, consolidando la sua posizione come uno dei progetti più amati e discussi del franchise. Questa evoluzione ha portato anche a nuove produzioni cinematografiche, come Karate Kid: Legends, ritenuta dalla critica e dai fan un passo indietro rispetto alla qualità delle precedenti incarnazioni. L’articolo analizza le motivazioni di questa delusione e il motivo per cui, a dispetto delle aspettative, Cobra Kai potrebbe aver superato nel successo anche i successi storici delle pellicole originali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
