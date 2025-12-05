Cobolli Gigli valuta l’operato di Spalletti | Si vedono segnali di miglioramenti Poi il commento sul tabù del Maradona

Cobolli Gigli ne è sicuro: la Juve mostra segni di miglioramento. Il Napoli è ripreso, ma la tradizione al Maradona non è favorevole ai bianconeri. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha offerto una lettura equilibrata della sfida contro il Napoli al Maradona. Intervenuto ai microfoni di Radio Tuttonapoli, Cobolli Gigli ha sottolineato che sia la Juventus che il Napoli scenderanno in campo per ottenere dei buoni risultati, prescindendo dalle assenze per infortunio che hanno colpito entrambe. L’ex dirigente ha riconosciuto la forza dei Campioni d’Italia. Il Napoli, dopo il rientro di Antonio Conte, ha dimostrato di essersi ripreso non solo nei risultati, ma anche in qualità e intensità di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

