CloudFlare down oggi problemi 5 dicembre | siti irraggiungibili guai sul web

(Adnkronos) – CloudFlare down. Problemi oggi, 5 dicembre 2025, online per siti e applicazioni tra social e intelligenza artificiale. Lo stop al servizio che gestisce il traffico per un'enorme quantità di siti ha inevitabili ricadute sulla navigazione e sulle attività degli utenti in diversi paesi. A partire dalle ore 9:50 di oggi siti come MediaWorld, OpanAI, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

ECCO PERCHÉ IL 18 NOVEMBRE MOLTI SITI WEB SONO STATI BLOCCATI Cloudflare ha mandato in down mezzo Internet. La piattaforma che offre tecnologie per il funzionamento di migliaia di siti web sta riscontrando problemi tecnici da questa mattina e c - facebook.com Vai su Facebook

CloudFlare down oggi, problemi 5 dicembre: siti irraggiungibili, guai sul web - Problemi oggi, 5 dicembre 2025, online per siti e applicazioni tra social e intelligenza artificiale. Secondo cn24tv.it

Cloudflare è in down: problemi a centinaia di siti in tutto il mondo - Il servizio fornito dall’azienda, diventato una dorsale fondamentale di Internet, registra ancora problemi dopo il down dello scorso novembre. Lo riporta repubblica.it

Cloudfare down, per un attimo un pezzo di internet si è bloccato ancora: i problemi con LinkedIn - Il servizio che si occupa della gestione del traffico internet ha smesso di funzionare per diversi ... Scrive fanpage.it

Nuovo down per Internet oggi 5 dicembre, irraggiungibili molti siti: la causa è di nuovo Cloudflare (risolto) - A partire dalle ore 9:50 di oggi venerdì 5 dicembre 2025 moltissimi siti web, anche molto importanti come MediaWorld, OpanAI, ChatGPT, Perplexity, Claude, ... Riporta tuttotech.net

Cloudflare down, il disservizio globale: migliaia di siti irraggiungibili, da Canva a Zoom. Cosa sta succedendo - Cloudflare sta subendo un down globale in corso nella mattinata del 5 dicembre 2025, con numerosi siti web e servizi che mostrano errori "500 Internal Server Error" per i ... Riporta msn.com

Problemi per Cloudflare anche oggi: se qualche servizio internet non funziona, sappiamo su chi puntare il dito - Dato che su Cloudflare si appoggiano molteplici servizi molto diversi tra loro, è impossibile fare una previsione precisa di quanti e quali siano impattati da questi problemi, ma se oggi doveste ... Riporta smartworld.it