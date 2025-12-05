Cloudflare down il disservizio globale | migliaia di siti irraggiungibili da Canva a Zoom Cosa sta succedendo

Cloudflare sta subendo un down globale in corso nella mattinata del 5 dicembre 2025, con numerosi siti web e servizi che mostrano errori "500 Internal Server Error" per i clienti.

