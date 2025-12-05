Cloudflare ancora down irraggiungibili moltissimi siti | cos’è successo

Ancora un nuovo disservizio per Cloudflare, a poche settimane dal precedente, che sta nuovamente causando pesanti disagi alla rete: numerosi siti risultano infatti irraggiungibili. Tra quelli più noti figurano MediaWorld, Canva, LinkedIn e DownDetector, la piattaforma utilizzata per monitorare malfunzionamenti di servizi online attraverso le segnalazioni degli utenti. I problemi sembrano essere iniziati questa mattina e al momento non sono ancora chiare le cause. Secondo il sito internet di Cloudflare, ci sarebbe dovuto essere questa mattina una manutenzione del servizio, ma al momento c’è un messaggio un errore legato alla Dashboard e alle API, un’anomalia che in teoria non dovrebbe avere impatto diretto sulla navigazione, come invece sta avvenendo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cloudflare ancora down, irraggiungibili moltissimi siti: cos’è successo

Leggi anche questi approfondimenti

ECCO PERCHÉ IL 18 NOVEMBRE MOLTI SITI WEB SONO STATI BLOCCATI Cloudflare ha mandato in down mezzo Internet. La piattaforma che offre tecnologie per il funzionamento di migliaia di siti web sta riscontrando problemi tecnici da questa mattina e c - facebook.com Vai su Facebook

Cloudflare ancora down, irraggiungibili moltissimi siti: cos’è successo - Problemi per Cloudflare, società americana che si occupa di content delivery network. quifinanza.it scrive

Cloudflare ancora in down, siti e app irraggiungibili: è la seconda volta in un mese - La piattaforma globale che fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni per siti web e applicazioni, sta di nuovo mettendo in ... Scrive ilmessaggero.it

Cloudflare, secondo down in poche settimane e molti siti irraggiungibili - Nuovo down per Cloudflare, la società californiana che protegge e accelera siti web costituendo una sorta di scudo tra server e utenti, ... Secondo teleborsa.it

Cloudflare ancora down, moltissimi siti irraggiungibili - A distanza di poche settimane la piattaforma ha ancora problemi e moltissimi siti risultano attualmente irraggiungibili. tomshw.it scrive

Cloudflare down, problemi per milioni di siti nel mondo. Cosa è successo - Problemi per Cloudflare, società americana che si occupa di content delivery network. quifinanza.it scrive

Internet down: Cloudflare trascina giù con sé buona parte del web - Per chi non la conoscesse, Cloudflare è una piattaforma di servizi web che accelera e protegge siti e ... smartworld.it scrive