Cloudfare down per un attimo un pezzo di internet si è bloccato ancora | i problemi con LinkedIn

Oggi server di Cloudflare sono tornati a dare problemi. Il servizio che si occupa della gestione del traffico internet ha smesso di funzionare per diversi minuti. Al momento la causa del problema non è nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ChatGpt, Spotify, X e un pezzo di Internet in down: la colpa è di Cloudflare che non funziona - Un problema a Cloudflare, azienda che aiuta i siti web a proteggere e gestire il loro traffico internet, ha mandato in down gran parte dei portali e applicazioni che usano il servizio. Da ilfattoquotidiano.it

Cloudflare down per ore, anche X e ChatGpt irraggiungibili: cosa è successo ai siti di mezzo mondo - Roma, 18 novembre 2025 – Siti internet irraggiungibili per diverse ore oggi, martedì 18 novembrem a causa di un disservizio riconducibile a problemi di Cloudflare. Si legge su quotidiano.net