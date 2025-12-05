Cloud Dancer | il bianco etereo scelto da Pantone come colore del 2026

Il mondo del colore ha un nuovo protagonista. Per il 2026 il Pantone Color Institute ha indicato come tonalità simbolo dell’anno Pantone 11-4201 Cloud Dancer, un bianco impalpabile e luminoso che richiama la leggerezza delle nuvole. La scelta è stata rivelata con un annuncio molto atteso: al termine del conto alla rovescia il sito dell’istituto è andato temporaneamente offline per l’elevato traffico, mentre sui social circolava un video poetico in cui una giovane donna, avvolta da un abito bianco, osserva il cielo con espressione sognante. Un bianco che invita alla calma e a un nuovo inizio. Cloud Dancer non è un semplice bianco: Pantone lo descrive come una tonalità capace di trasmettere serenità, chiarezza mentale e spazio creativo in un momento storico dominato da rumori, distrazioni e sovraccarico visivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cloud Dancer: il bianco etereo scelto da Pantone come colore del 2026

