’Clos’ una nuova enoteca Aprirà in via Ponte Marino
Un nuovo locale aprirà a metà dicembre in via Ponte Marino 11, nell’ex Casa dello Scampolo. ‘ Clos ’, parola che in francese indica i vigneti protetti dalle mura, sarà un’ enoteca e cocktail bar con vini e superalcolici artigianali dal mondo. Ad aprirlo, sono tre soci che vengono dal settore del balneare e della ristorazione. "L’idea – spiega Sauro Calandrini, socio del locale – prende ispirazione al nome ed è quella di dare vita a uno spazio intimo e unico, dove gustare la serata, dall’aperitivo al fino al dopo cena. Quello su cui puntiamo è un’offerta di vini artigianali. Avremo una vasta selezione di vini in mescita e al calice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
