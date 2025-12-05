Clooney-Sandler Da oggi su Netflix il film girato qui

Le inconfondibili immagini del teatro Petrarca di Arezzo da oggi sbarcano su Netflix. Sulla piattaforma infatti questo è il giorno del rilascio di " Jay Kelly ". Il film girato anche ad Arezzo, e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 82. Diretto da Noah Baumbach, vede protagoniste le due star di Hollywood George Clooney e Adam Sandler. Accanto ai due attori un cast di star internazionali ed europee, a partire da Alba Rohrwacher, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Clooney-Sandler. Da oggi su Netflix il film girato qui

