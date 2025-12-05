Clonano il profilo di un' azienda per truffare potenziali clienti online due denunce

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato due cittadini italiani, di 32 e 48 anni, ritenuti responsabili del reato di sostituzione di persona nell’ambito di una complessa frode online.I due individui avevano messo in piedi un raggiro creando un falso account su un portale specializzato. Qui. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

