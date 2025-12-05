Classifica FIMI dal 28 novembre al 4 dicembre 2025 Funny Games di Noyz Narcos conquista la vetta degli album
Debutto trionfante per Noyz Narcos nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2025: Funny Games, il suo ultimo lavoro, balza subito alla #1 negli album. Cambio di capolista anche nei singoli, dove domina Shiva con Take 6. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Shiva – Take 6. Olly & Jvli – Questa domenica. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You. Noyz Narcos & Sine feat. Kid Yugi – Il mio amico. Geolier – Fotografia. Wham! – Last Christmas. Noyz Narcos & Sine feat. Shiva – Finale diverso. Ernia – Per te. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
