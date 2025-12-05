Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt resta in testa Paris a ridosso della top ten

Al termine di un travagliato superG maschile di Beaver Creek lo svizzero Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’elvetico comanda con 345 punti, mentre il vincitore odierno, l’austriaco Vincent Kriechmayr, si porta al secondo posto a -118. Nella graduatoria di specialità, invece, è proprio l’austriaco a svettare dopo il successo odierno, che lo porta al comando con 180 punti, ancora una volta davanti allo svizzero Odermatt, che si attesta a quota 145. Dominik Paris sale in 13ma posizione a quota 114 nella classifica generale, mentre nella graduatoria di specialità lo stesso azzurro è sesto a quota 74, con Giovanni Franzoni decimo con 46, e Guglielmo Bosca dodicesimo a quota 42. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt resta in testa, Paris a ridosso della top ten

