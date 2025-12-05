Claai Benevento e Sviluppo Lavoro Italia | l’inclusione diventa strategia d’impresa
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Claai Benevento, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, ha ospitato presso la propria sede una tavola rotonda dedicata al tema dell’inclusione lavorativa e dell’accessibilità nelle imprese. L’incontro sul tema “Inclusione oltre la conformità: creare un ambiente di lavoro accessibile e valorizzante” ha messo a confronto imprenditori, consulenti del lavoro, HR manager e rappresentanti istituzionali con l’intento di creare sinergie per trasformare l’inclusione dei disabili da obbligo normativo a opportunità concreta di crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
CLAAI Benevento, tavola rotonda su inclusione lavorativa e accessibilità nelle imprese - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, CLAAI Benevento, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, ha ospitato presso la propria sede una tavola rotonda dedicata a ... Da ntr24.tv
Benevento, “Sannio Orienta”: tappa alla Rocca con i consulenti del lavoro - 30, presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori in piazza Castello, la prima edizione di Sannio Orienta, promossa dall'Ordine dei consulenti del lavoro di ... Riporta ilmattino.it