Valentin Franco è tornato in gruppo durante l’allenamento di ieri. Questa la buona notizia, in casa Civitanovese, in vista della sfida contro il Montegranaro. Il laterale argentino, che ha messo la firma nelle due uniche vittorie ottenute dai rossoblù in campionato, aveva rimediato una contrattura durante la gara contro il Trodica dello scorso 23 novembre e per questo ha saltato la sfida di Jesi. Ora bisogna prestare attenzione a non forzare i tempi di recupero anche perché Franco in precedenza aveva dovuto fare i conti con uno stiramento: nel weekend si fugheranno tutti i dubbi del caso ma la sensazione è che il giocatore possa essere a disposizione domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese al lavoro. Buone notizie per Marinelli