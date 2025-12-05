Civitanovese al lavoro Buone notizie per Marinelli
Valentin Franco è tornato in gruppo durante l’allenamento di ieri. Questa la buona notizia, in casa Civitanovese, in vista della sfida contro il Montegranaro. Il laterale argentino, che ha messo la firma nelle due uniche vittorie ottenute dai rossoblù in campionato, aveva rimediato una contrattura durante la gara contro il Trodica dello scorso 23 novembre e per questo ha saltato la sfida di Jesi. Ora bisogna prestare attenzione a non forzare i tempi di recupero anche perché Franco in precedenza aveva dovuto fare i conti con uno stiramento: nel weekend si fugheranno tutti i dubbi del caso ma la sensazione è che il giocatore possa essere a disposizione domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
COMUNICATO UFFICIALE La Civitanovese Calcio comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Mauro Traini. Dirigente di grande esperienza, Traini ha maturato un importante percorso professionale in diverse realtà del calcio italiano, distinguen - facebook.com Vai su Facebook
Civitanovese al lavoro. Buone notizie per Marinelli - L’arrivo del diesse Traini può avere modificato le strategie di mercato. Scrive msn.com
La Civitanovese vuole allungare il passo - È una partita tra formazioni in lotta per la permanenza nella categoria ... Riporta msn.com