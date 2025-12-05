Città della Pieve È tra le mete più amate dai visitatori stranieri
Città della Pieve si conferma una delle destinazioni più amate dell’Umbria. "I dati ufficiali diffusi dalla Regione Umbria – riferisce l’Amministrazione comunale - relativi ai flussi turistici del terzo trimestre 2025, collocano il nostro Comune tra i primi 20 in tutta la regione per presenze turistiche straniere. Un risultato importante, che ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità. È il segno – prosegue la nota - di un territorio capace di parlare al mondo con la sua autenticità: con le sue architetture medievali che incorniciano ogni scorcio, la luce unica dei nostri panorami, la qualità dell’accoglienza, il patrimonio culturale legato al Perugino e alle nostre tradizioni, gli eventi che animano il centro storico durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
