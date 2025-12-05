Citra Vini sceglie Davide Nanni | lo chef wild sarà testimonial del Caroso
Sarà Davide Nanni, chef wild e star sui social, il nuovo testimonial di Citra Vini di Ortona. La nuova campagna debutta online ma anche nelle sale cinematografiche.Con il claim “l’eleganza di saper essere ovunque”, Davide Nanni è diventato il volto del vino di punta: Caroso Caroso, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
CITRA VINI: NUOVA CAMPAGNA PROMOZIONALE CON TESTIMONIAL LO CHEF WILD DAVIDE NANNI - Se poi a indossarlo è lo chef del bosco per eccellenza, l’effetto è ancora più marcato. Riporta abruzzoweb.it