Brembio (Lodi), 5 dicembre 2025 – Cisterna carica di Gpl (Gas propano liquido) si ribalta in un fosso, complicate operazioni per risollevarlo in sicurezza. È successo nel pomeriggio del 5 dicembre 2025 a Brembio. Il camion percorreva la strada provinciale 168, quando qualcosa è andato storto ed è precipitato, rimanendo incastrato su un fianco, in un fossato laterale alla tratta. L'origine dell'incidente è sconosciuta. Le operazioni di soccorso sono in corso, per cercare di rimettere il bisonte della strada in carreggiata e soprattutto in sicurezza. Fortunatamente Il conducente, nonostante la rovinosa carambola, è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cisterna di Gpl si ribalta in un fosso: intervento complesso a Brembio