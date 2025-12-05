Cisterna di Gpl si ribalta in un fosso | intervento complesso a Brembio

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brembio (Lodi), 5 dicembre 2025 – Cisterna carica di Gpl (Gas propano liquido) si ribalta in un fosso, complicate operazioni per risollevarlo in sicurezza. È successo nel pomeriggio del 5 dicembre 2025 a Brembio. Il camion percorreva la strada provinciale 168, quando qualcosa è andato storto ed è precipitato, rimanendo incastrato su un fianco, in un fossato laterale alla tratta. L'origine dell'incidente è sconosciuta. Le operazioni di soccorso sono in corso, per cercare di rimettere il bisonte della strada in carreggiata e soprattutto in sicurezza. Fortunatamente Il conducente, nonostante la rovinosa carambola, è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cisterna di gpl si ribalta in un fosso intervento complesso a brembio

© Ilgiorno.it - Cisterna di Gpl si ribalta in un fosso: intervento complesso a Brembio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cisterna gpl ribalta fossoCisterna di Gpl si ribalta in un fosso: intervento complesso a Brembio - Strada chiusa per permettere le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza. Riporta ilgiorno.it

cisterna gpl ribalta fossoSi ribalta autocisterna piena di gpl. Nessun ferito - Sul posto Carabinieri e nucleo travasi per mettere in sicurezza il mezzo e garantire la viabilità. Secondo rainews.it

cisterna gpl ribalta fossoTRINITAPOLI Autocisterna carica di GPL si ribalta tra Trinitapoli e Margherita di Savoia: strada chiusa, nessun ferito - TRINITAPOLI – MARGHERITA DI SAVOIA – Momenti di paura, ma fortunatamente nessun ferito, nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale che collega Trinitapoli a Margherita di Savoia, dove ... Da statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cisterna Gpl Ribalta Fosso