Cisano camion finisce fuori strada sulla Lecco-Bergamo

Cisano Bergamasco. Un camion è finito fuori strada sul tratto di strada della Bergamo-Lecco nel comune di Cisano Bergamasco, in via Colombera di Sopra, nella mattinata di venerdì 5 dicembre. L’incidente si è verificato alle 7:30, la dinamica è ancora in fase di accertamento ma sembra che il mezzo pesante stesse viaggiando da Lecco in direzione Bergamo, sfondando il guard-rail e finendo fuori strada, concludendo il volo di diversi metri in un campo. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco del comando di Bergamo, i carabinieri di Zogno e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it