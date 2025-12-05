CIRT – Il Brunello consegna la Coppa Due Ruote Motrici a Zanin-De Guio

Il duo veneto chiude il Tricolore terra con una stagione ricca di risultati, tra vittorie e podi. Il titolo arriva grazie a una costanza che ha fatto la differenza. Marco Zanin ed Elia De Guio hanno conquistato la Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici nel Campionato Italiano Rally Terra, chiudendo un 2025 di alto rendimento . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

