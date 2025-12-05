CIRT – Il Brunello consegna la Coppa Due Ruote Motrici a Zanin-De Guio
Il duo veneto chiude il Tricolore terra con una stagione ricca di risultati, tra vittorie e podi. Il titolo arriva grazie a una costanza che ha fatto la differenza. Marco Zanin ed Elia De Guio hanno conquistato la Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici nel Campionato Italiano Rally Terra, chiudendo un 2025 di alto rendimento . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
RALLY DEL BRUNELLO, DUE PODI NEL CIRT PER LAMONATO Rally Team festeggia il terzo di 4WD ed il secondo di Over 55, grazie al pilota di Valdobbiadene, mentre al Valpolicella Caliaro sorprende tutti. ROSA’ (VI) – L'inizio del mese di Dicembre mand - facebook.com Vai su Facebook