È scattato l’allarme anti-drone nella base sottomarina dell’Ile Longue, nella rada di Brest, all’estremo ovest della Francia. Nella serata di giovedì, cinque velivoli, dei quali non si conosce la provenienza, sono stati intercettati nei cieli sopra l’avamposto dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese, come riferito dalla gendarmeria locale. Immediata la reazione del battaglione di artiglieria marittima che, si aggiunge, “ha effettuato diversi tiri antidrone “. La base francese gode di una protezione di primo livello. Al suo interno sono dislocati 120 gendarmi della Marina che si coordinano con un battaglione di fucilieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque droni sorvolano una base nucleare francese: scatta l’allarme sicurezza. “Effettuati tiri per abbatterli”