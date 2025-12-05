Cinque droni sorvolano una base nucleare francese | scatta l’allarme sicurezza Effettuati tiri per abbatterli
È scattato l’allarme anti-drone nella base sottomarina dell’Ile Longue, nella rada di Brest, all’estremo ovest della Francia. Nella serata di giovedì, cinque velivoli, dei quali non si conosce la provenienza, sono stati intercettati nei cieli sopra l’avamposto dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese, come riferito dalla gendarmeria locale. Immediata la reazione del battaglione di artiglieria marittima che, si aggiunge, “ha effettuato diversi tiri antidrone “. La base francese gode di una protezione di primo livello. Al suo interno sono dislocati 120 gendarmi della Marina che si coordinano con un battaglione di fucilieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cinque droni hanno sorvolato ieri sera introno alle 19:30 la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, adiacente alla penisola di Crozon all'estremo Ovest della #Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasi Vai su X
Cinque #droni sospetti sulla rotta di #Zelensky: l’Irlanda in allerta massima - facebook.com Vai su Facebook
Droni sorvolano una base nucleare in Francia, interviene l'artiglieria - Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili ... Secondo ansa.it
Francia, cinque droni sorvolano una centrale nucleare. Interviene l’artiglieria - Nella rada d i Brest, nella Francia occidentale, cinque dron i hanno sorvolato la base sottomarina dell’Île Longue, uno dei siti strategici della dissuasione nucleare francese. Come scrive tg.la7.it
Francia, 5 droni sorvolano la base nucleare Île Longue a Brest: l’artiglieria marittima apre il fuoco - La base di Île Longue, che ospita i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare del deterrente nucleare francese, è protetta da 120 gendarmi marittimi in coordinamento con i fucilieri d ... milanofinanza.it scrive
Francia, droni sorvolano base nucleare in Bretagna: la Marina spara - Nella base dell’Ile Longue, nella rada di Brest, sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici, uno dei capisaldi della deterrenza nucleare francese ... Segnala msn.com
Droni sorvolano base nucleare Francia, «interviene artiglieria» - Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito «ha effettuato diversi tiri antidrone» ... Riporta msn.com
Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari - La fanteria di marina francese ha sparato ieri sera contro dei droni che sorvolavano la base navale di Ile Longue, in Bretagna, che ospita i ... Da ilsole24ore.com