Cinque droni sorvolano una base con sottomarini nucleari in Francia l' artiglieria interviene | Sparati diversi colpi
Cinque droni hanno sorvolato la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare. L'avvistamento è stato registrato nella serata di giovedì 4 dicembre intorno alle 19. 🔗 Leggi su Today.it
