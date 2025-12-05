Cinque droni sorvolano base con sottomarini nucleari in Francia | Artiglieria ha aperto il fuoco Minacciato il porto fulcro della deterrenza
La marina militare francese ha aperto il fuoco contro cinque droni che stavano sorvolando la base sottomarina dell’Ile Longue, nella rada di Brest all’estremo ovest della Francia. In quella località Parigi tiene i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare, uno degli elementi fondamentali della cupola difensiva che il presidente francese Emmanuel Macron negli scorsi mesi ha offerto di estendere ai Paesi dell’Europa orientale, su tutti la Polonia. I cinque droni e la reazione del battaglione di protezione. I cinque droni sono stati rilevati dai radar militari intorno alle 19.30 di giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Open.online
