Cinquant’anni di attività premiata Anna Lina Tortelli

Premio "Mosca Bianca" 2025, un riconoscimento speciale ad Anna Lina Tortelli per i cinquanta anni della sua attività. La consegna è avvenuta nell’ambito della serata del Premio San Marone – Radici & Futuro, organizzata dall’associazione Viviamo Civitanova. Un tributo a una realtà che hanno saputo resistere e innovare. L’ Ottica Tortelli è una delle vetrine più longeve e simboliche della città: una storia di oltre 70 anni, iniziata nel 1952 dal fondatore Renzo Tortelli, che aprì il primo negozio di ottica cittadino in corso Umberto I e, formatosi tra Firenze e la Safilo, portò a Civitanova una competenza artigianale rara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

