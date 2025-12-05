Cinquant’anni di attività premiata Anna Lina Tortelli
Premio "Mosca Bianca" 2025, un riconoscimento speciale ad Anna Lina Tortelli per i cinquanta anni della sua attività. La consegna è avvenuta nell’ambito della serata del Premio San Marone – Radici & Futuro, organizzata dall’associazione Viviamo Civitanova. Un tributo a una realtà che hanno saputo resistere e innovare. L’ Ottica Tortelli è una delle vetrine più longeve e simboliche della città: una storia di oltre 70 anni, iniziata nel 1952 dal fondatore Renzo Tortelli, che aprì il primo negozio di ottica cittadino in corso Umberto I e, formatosi tra Firenze e la Safilo, portò a Civitanova una competenza artigianale rara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt. Un amore testardo e duraturo Vai su X
AUDI CELEBRA I 50 ANNI DEL MOTORE A CINQUE CILINDRI: STORIA, INNOVAZIONE E PERFORMANCE ICONICHE Cinquant’anni di emozioni, adrenalina e innovazione targate Audi! Il leggendario motore a cinque cilindri, introdotto nel 1976 sulla - facebook.com Vai su Facebook
Anna Foglietta premiata per storia contro violenza sulle donne - Artista versatile e impegnata nel sociale, Anna Foglietta ha ricevuto il Premio Provincia di Rieti nell'ambito del Fara Film Festival, succedendo a Ornella Muti e Claudia Gerini. Scrive ansa.it