Cinghiali in strada | nuove scorribande in corso Europa

Scorribande notturne dei cinghiali sulle strade genovesi nelle prime ore del mattino di venerdì 5 dicembre 2025. La polizia locale ha inviato diversi 'alert' attraverso il canale Telegram GenovaAlert, chiedendo di prestare la massima attenzione per la presenza degli animali sulla carreggiata.La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

? “Ma quanti sono?!” — Video virale: branco di cinghiali attraversa la strada tra le auto - facebook.com Vai su Facebook

? “Ma quanti sono?!” — Video virale: branco di cinghiali attraversa la strada tra le auto Vai su X

Cinghiali in strada: nuove scorribande in corso Europa - Scorribande notturne dei cinghiali sulle strade genovesi nelle prime ore del mattino di venerdì 5 dicembre 2025. Lo riporta genovatoday.it

Un branco di cinghiali invade la strada, tragedia sfiorata sulla 131 - Negli ultimi tempi gli ungulati si stanno spingendo sempre di più nelle aree periferiche dei paesi e lungo le strade provinciali e statali. Come scrive msn.com