Pesaro, 5 dicembre 2025 - “Inutile nasconderlo noi qui sulla panoramica abbiamo paura per cui restiamo di sera chiusi in casa”, dice un residente che ha l'abitazione a poche centinaia di metri dal quartiere di Soria. Perché ieri notte, e non è la prima volta, ha assistito dalle finestre ad una specie di sfilata di cinghiali nel giardino come se fosse alla parata delle forze armate sulla piazza Rossa di Mosca. Sfilata di cinghiali in giardino: “Erano una decina e fuggivano da un lupo”. "Una decina che fuggivano in mezzo alla vegetazione del giardino perché erano inseguiti da un lupo - racconta il residente -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinghiali in giardino tra le ville del San Bartolo. “Abbiamo paura, viviamo barricati dopo il tramonto”