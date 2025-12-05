Cinghiali in giardino tra le ville del San Bartolo Abbiamo paura viviamo barricati dopo il tramonto
Pesaro, 5 dicembre 2025 - “Inutile nasconderlo noi qui sulla panoramica abbiamo paura per cui restiamo di sera chiusi in casa”, dice un residente che ha l'abitazione a poche centinaia di metri dal quartiere di Soria. Perché ieri notte, e non è la prima volta, ha assistito dalle finestre ad una specie di sfilata di cinghiali nel giardino come se fosse alla parata delle forze armate sulla piazza Rossa di Mosca. Sfilata di cinghiali in giardino: “Erano una decina e fuggivano da un lupo”. "Una decina che fuggivano in mezzo alla vegetazione del giardino perché erano inseguiti da un lupo - racconta il residente -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Non sempre è colpa dei cinghiali. In molti prati il vero responsabile dei danni è… il corvo. Come spiega Roberto, sotto il terreno, anche a 30 cm di profondità possono nascondersi le larve di coleotteri . Prima dell’inverno i corvi le cercano scavando col becco e - facebook.com Vai su Facebook
Cinghiali in giardino tra le ville del San Bartolo. “Abbiamo paura, viviamo barricati dopo il tramonto” - Pesaro, il racconto di un residente che abita a poche centinaia di metri dal quartiere di Soria: “Nessuno si azzarda ad uscire fuori dopo il tramonto. Segnala ilrestodelcarlino.it
Sfilata di cinghiali in giardino in una villa del San Bartolo: video - Il video girato da uno dei residenti sulla Panoramica, a Pesaro, che dice: "Siamo barricati in casa dopo il tramonto, è necessario intervenire" ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Torna a casa e scopre che i cinghiali gli hanno devastato il giardino - Rientrare a casa tardi per motivi di lavoro e trovare esemplari vari di cinghiali che se ne stanno tranquilli a devastare tutto il giardino della villa in cui abiti. corriereadriatico.it scrive
Cinghiali affamati sotto casa. Cupra Marittima, famiglie assediate di notte in contrada San Vincenzo - È quello che succede a Cupra Marittima, in contrada San Vincenzo, ad alcuni residenti. Si legge su corriereadriatico.it